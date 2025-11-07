Сергей Соседов раскрыл, кто мог бы заменить SHAMANа

Сергей Соседов известный музыкальный критик. Он много снимается на телевидении, зорко следит за событиями, происходящими в отечественном шоу-бизнесе. Причем его критические отзывы часто оказываются настолько хлесткими, что вызывают активное обсуждение в обществе и даже среди знаменитостей.

В подкасте "За деньги" Сергей Соседов неожиданно похвалил певца Прохора Шаляпина. По мнению музыкального критика, исполнитель, который более известен своими якобы романтическими отношениями с пенсионерками да скандальными разбирательствами в телешоу, чем песнями, явно недооценен.

"Прохор Шаляпин мог быть вместо SHAMANа и петь "Я русский", но по-другому. Но вот он не попал в эту волну, не случилось. Конечно, у него есть своя аудитория, концерты, безусловно", - рассуждает Сергей Соседов.

Музыкальный критик в недоумении из-за того, что Прохора Шаляпина редко зовут петь, а его творческая деятельность востребована лишь узким кругом. Сам Соседов считает Шаляпина талантливым. Он не удержался от сравнения: "Какая-то Клава, Карнавал ничего не умеют и вон поют. Их зовут на каналы и они что-то ведут. А другим, более достойным, ничего не дают".

Ранее Сергей Соседов заявил, что не понимает успеха популярной певицы Анны Asti. Музыкальный критик не считает ее хит "Царица" выдающейся композицией.