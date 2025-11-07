Лолите запретили есть сало

Певица Лолита Милявская сообщила, что врачи запретили ей есть сало. Ее слова приводит «Пятый канал».

«Сало застревает в винирах. Когда ты ковыряешь в зубах, то можешь просто снять винир», — пояснила Лолита.

Артистка добавила, что запрет ее очень расстроил. Милявская отметила, что прислушалась к совету специалистов и отказалась от продукта в том числе из-за серьезной нагрузки на поджелудочную железу. По словам исполнительницы, медики также порекомендовали ей бросить курить, но с этой привычкой она пока не рассталась.

Ранее Лолита назвала украинский язык красивым. Артистка указала на отсутствие противоречий в том, что в свой альбом «Раневская» она добавила песню на украинском языке, так как он для нее «в принципе родной».