Телеведущая Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту Тбилиси. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, 66-летняя артистка приехала в аэропорт на микроавтобусе Mercedes вместе с дочерью и ее грудным ребенком. Сегодня Гузеева должна была улететь в Москву. Очевидцы рассказывают, на стойке регистрации выяснилось, что желаемые места уже заняты.

После разборок с персоналом актриса вышла из себя, вспылила, но все равно ушла на посадку. Утверждается, что в итоге Гузеева заняла места в бизнес-классе, но не в том, котором она хотела.

Ранее Гузеева в своих соцсетях назвала самых страшных и опасных людей. По ее мнению, таковыми являются беспринципные люди — «страшнее нет». При этом артистка призналась, что уже сквозь пальцы смотрит на «бандитов, самозванцев, подхалимов, интриганов», поскольку «сама не святая».