Митя Фомин признался, что ему грозит уголовная статья

Певец Митя Фомин, известный как бывший солист группы Hi-Fi, неожиданно признался, что по образованию является врачом-педиатром — и, как выяснилось, этот факт может обернуться для него неприятностями.

Артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru, что в 1996 году окончил медицинский институт, но по специальности ни дня не работал: «Я был на пятом курсе, ездил на лекции, сдавал экзамены — и уже тогда знал, что врачом не стану», — смеясь признался Фомин.

Однако недавно певец с удивлением узнал, что наличие медицинского диплома может повлечь уголовную ответственность. Речь идёт о статье 124 УК РФ — «Неоказание помощи больному».

«Если вдруг вы оказываетесь свидетелем какого-то медицинского ЧП и не оказываете помощь, то попадаете под статью. А если помогаете, но человек не выживает — вы всё равно несёте ответственность!» — рассказал Митя, не скрывая шока от этой информации.

На вопрос журналиста, смог бы он в случае необходимости оказать первую помощь, артист ответил с улыбкой, что предпочёл бы доверить это профессионалам: «Я уже 25 лет не прикасался к диплому. Думаю, есть люди, которые делают это лучше».

