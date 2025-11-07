Умерла телеведущая Мэри Энн Уилсон

5 ноября ушла из жизни Мэри Энн Уилсон, американская телеведущая, продюсер и режиссер.

Ее фитнес-телепрограмма Sit and Be Fit начала выходить в 1987 году и транслировалась более чем ста каналами в США.

Уилсон умерла на 88-м году жизни. О ее смерти сообщил Fox 28. Ведущая отошла в своем доме. Об этом рассказала ее дочь и коллега по шоу - телепродюсер и режиссер Гретхен Уилсон. Детали не приводятся.

Мэри Энн Уилсон специализировалась на теме здоровья пожилых людей, она - автор ряда публикаций по этому вопросу. Участвовала в конференциях, выступала как инструктор. В 2017-м ведущая была включена в Зал славы фитнеса.