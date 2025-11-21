В кого превратилась звезда «‎Счастливы вместе»

Дарья Сагалова долгое время была одной из самых узнаваемых актрис на российском телевидении. После выхода сериала «Счастливы вместе» в 2006 году ее героиня — простоватая, но обаятельная Света Букина — стала народной любимицей.

О сериале говорили все, а Сагалова с легкостью вошла в плеяду звезд российского шоубизнеса. Телевидение, пресса, красные дорожки — казалось, перед ней открыты все двери. Но в какой-то момент актриса просто исчезла. О том, как живет звезда сегодня, читайте в материале «‎Рамблера».

Почему актриса исчезла с телеэкранов?

Сегодня Дарья редко появляется на телевидении, почти не снимается и не участвует в светских мероприятиях. Поклонники до сих пор задаются вопросом: куда пропала Света Букина и почему актриса отказалась от блестящей карьеры?

Ответ прост: на смену съемочным площадкам пришла семья. В 2011 году Дарья Сагалова вышла замуж за предпринимателя Константина Масленникова, и вскоре у пары родилась дочь Елизавета. Почти сразу после этого актриса поняла: совмещать плотный график и материнство невозможно. В интервью StarHit она рассказала, что решающим моментом стала болезнь ребенка:

«Врачи сказали: надо полежать десять дней в больнице. Тогда я поняла: невозможно рулить по телефону болезнь ребенка. Я должна быть рядом».

Этот случай стал для нее поворотным. Дарья поняла, что никакие роли не могут быть важнее семьи. Позже, уже после рождения второго и третьего ребенка, Сагалова призналась, что окончательное решение повлияли и слова мужа.

«Мнение мужа тоже сыграло роль. Он сказал: если работа мешает семье, значит, надо выбирать семью», — рассказала актриса.

Дом, дети и школа танцев

Теперь жизнь Дарьи Сагаловой почти не связана с телевидением. Вместо съемочных площадок — детские праздники, танцевальные конкурсы и семейные поездки. Актриса воспитывает троих детей — двух дочерей и сына. Она принципиально не нанимает нянь и домработниц, считая, что «детство нужно прожить с мамой, а не с чужими людьми».

Помимо семьи, у Дарьи есть еще одно важное дело — школа танцев в Подольске, которую она открыла несколько лет назад. Танцы всегда были ее страстью: еще до съемок в «Счастливы вместе» она занималась хореографией и даже участвовала в профессиональных конкурсах. Сейчас Сагалова преподает детям и подросткам, проводит мастер-классы, а ее школа успешно развивается.

«Это не просто бизнес, это мой способ оставаться в профессии, но в другой роли — наставника. Я вижу, как растут дети, и понимаю, что делаю что-то важное», — поделилась атриса в интервью Lady Mail.ru.

Кроме преподавания, Сагалова иногда играет в театре — но только если репетиции не мешают семье. Она выбирает проекты, которые не отнимают у нее выходные и не требуют ночных съемок.

Изменившийся образ

За годы вне телевидения Дарья сильно изменилась — и внешне, и внутренне. Блондинка с короткой юбкой, кричащим макияжем и фирменным «чупа-чупсом» осталась в далеком прошлом. Сегодня Сагалова — зрелая, спокойная, уверенная в себе женщина.

«Я не чувствую, что что-то потеряла. Наоборот, я наконец стала собой», — сказала актриса в недавнем интервью.

Дарья не любит громких слов и старается не превращать свою жизнь в шоу. В отличие от многих коллег, она не ведет публичных блогов о материнстве.

Также Сагалова без доли скромности заявляет, что прекрасно сохранилась к своим 39-ти годам. Все благодаря ее образу жизни: она не курит и не пьет, рано ложится спать, правильно питается и регулярно обращается к услугам косметологов.

Почему она не вернулась на телевидение?

В декабре 2023 года на телеэкраны вышел сериал-продолжение нашумевшего ситкома под названием «‎Букины», где Дарья снова предстала в образе уже повзрослевшей Светы. Однако от участия во втором сезоне «Букиных» отказалась осознанно. По словам актрисы, сценарий и формат проекта показались ей неуместными в ее нынешнем возрасте и жизненных обстоятельствах.

«‎Сегодня я могу себе позволить отказываться от каких-то предложений и жить по своим интересам и по сердцу, не соглашаясь на сделку с совестью исключительно ради потенциальной выгоды», — заявила звезда.

Многие поклонники до сих пор надеются увидеть Сагалову в новых проектах, но сама актриса относится к этому спокойно. Она не исключает возвращения на экран, но подчеркивает, что вернется только в случае, если будет роль, которая ее зацепит. В беседе с «‎Вечерней Москвой» она призналась, что хотела бы сыграть какую-нибудь историческую личность, например, Жанну д’Арк.

В к ролям вроде Светы Букиной актриса больше не готова, хотя и вспоминает участие в «Счастливы вместе» и «‎Букины» с большим теплом и благодарностью. По словам Сагаловой, она не может позволить себе рисковать репутацией, ведь за ней бы наблюдали дети и ее ученицы.

