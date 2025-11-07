«Срамное поведение»: израильтяне пристыдили Галкина*

Израильские пользователи соцсетей раскритиковали комика Максима Галкина* (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов), сообщает «Царьград». По данным издания, критиков возмутило возвращение Галкина* в страну ради гастролей.

Ранее появилась информация, что Галкин* планирует выступить в нескольких городах Израиля в ноябре. «Царьград» отмечает, что интернет-пользователи вспомнили, как в 2022 году комик заявлял о готовности «делить с Израилем все тяготы» и помогать израильской армии.

«Как это - прилетел? А разве он не должен был уже давно обживать свой израильский бункер? Помнится, он так трогательно снимался на фоне сирен, обещая никуда не уезжать», - написал пользователь Максим П.

«Наш «донор для военных» в первую же тревогу благоразумно сбежал на Кипр. Теперь он милоедничает, наведываясь только за гонорарами. Пока одни в окопах, этот «артист» в поисках наживы курсирует между уютными заграничными гнёздышками», - добавил Илья Г. «Обалдеть - ну ни стыда, ни совести. Ему самому норм за такое своё срамное поведение?» - возмутился Костя Н. «И зачем нам такой «перевёртыш», чья главная принципиальность - быть подальше от любых проблем?» - задался вопросом Семен А.

Галкина* признали иностранным агентом в России в сентябре 2022 года. Позже в Госдуме призвали включить в список иноагентов и певицу Аллу Пугачеву, его супругу, из-за ее постов в соцсетях об украинском кризисе. Весной 2024-го Пугачева заявила, что не планирует возвращаться в Россию.

