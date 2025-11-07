Митю Фомина могут наказать за неоказание медицинской помощи

Певец Митя Фомин может попасть под уголовную статью, если не окажет нуждающемуся медицинскую помощь. В беседе с «Пятым каналом» артист признался, что за бездействие он может получить штраф.

Музыкант признался, что учился в медицинском институте на врача-педиатра. При этом он отметил, что, посещая лекции и сдавая экзамены, знал, что в дальнейшем не будет работать по специальности.

Фомин признался, что недавно «с ужасом» узнал, что если человек он не окажет медицинскую помощь нуждающемуся, то ему грозит уголовная статья.

«Если вдруг вы оказываетесь свидетелем какого-то медицинского фэйла и нужна медицинская помощь и, если вы врач и ее не оказываете, то вы, оказывается, попадаете под статью «о неоказании» (ст. 124 УК РФ — прим. ред.). Если вы оказали, но человек вдруг не выжил, вы тоже за это несете ответственность», — раскрыл артист.

При этом Фомин отметил, что на протяжении 25 лет «не прикасался» к своему диплому. Поэтому, по мнению певца, другие люди смогут оказать пострадавшим более качественную медицинскую помощь.