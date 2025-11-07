Известного голливудского актера Брюса Уиллиса заметили на публике в сопровождении опекуна. Как сообщает британское издание Daily Mail, кадры запечатлели в Лос-Анджелесе.

Звезда культового боевика "Крепкий орешек" прогуливался по живописному пляжу. На его лице журналисты разглядели улыбку.

В ходе своей неспешной прогулки актер продолжал чувствовать себя достаточно уверенно. В какой-то момент Уиллис протянул руку к металлическим перилам. Судя по фотографиям, опубликованным в Сети, он использовал их в качестве опоры. Это помогло ему сохранить устойчивость во время движения.

Важно отметить, что актер страдает от серьезного нейродегенеративного заболевания. Врачи поставили ему диагноз лобно-височная деменция в 2023 году. Это заболевание вызывает прогрессирующее поражение височных и лобных долей мозга. Оно приводит к необратимым изменениям личности.

Распад личности и когнитивные функции при этой болезни неуклонно снижаются. В сентябре текущего года супруга актера сделала важное заявление. Она сообщила, что была вынуждена отселить мужа в отдельный дом. Это решение было принято в интересах самого Брюса Уиллиса.

Брюс Уиллис всё ещё «очень подвижен», но «теряет способность говорить» — жена актёра

Основной причиной такого непростого решения стало прогрессирование стадии заболевания. Теперь он может круглосуточно получать всю необходимую медицинскую помощь. Создание специальных условий позволяет обеспечить ему максимально возможный комфорт. Его семья делает все для его поддержки.