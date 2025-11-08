Бузова вернула свой аккаунт после взлома и провокационных постов мошенников

Телеведущая и певица Ольга Бузова вернула свой аккаунт в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской) после взлома злоумышленниками. Об этом телезвезда рассказала в своих соцсетях.

© Соцсети

«Я вернула свой аккаунт», — кратко написала Бузлова в своем telegram-канале.

Ранее она записала видеоролик, где говорила о том, что от ее имени злоумышленники опубликовали посты, где речь шла о ее якобы бесплодии и усыновлении ребенка. «Мое бесплодие стало камнем преткновения. Каждое разочарование, каждый отказ, каждый взгляд, полный жалости. Они разрушали мою душу. Это было невыносимо. Я чувствовала себя неполноценной, ненужной», — говорилась в этом посте.

«Меня просто трясет. Мрази, просто мрази. Такие выставлять посты, такие писать вещи про бесплодие, но это просто уже за гранью человеческого понимания», — прокомментировала тогда Бузова провокационные посты, которые публиковали взломщики ее аккаунта. Instagram* звезды взломали в октябре несколько раз, даже собирали от имени Ольги деньги.

