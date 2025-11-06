Волочкова устроила отвратительную провокацию

Бывший гражданский муж Анастасии Волочковой и отец ее единственной дочери Игорь Вдовин отмечает 6 ноября важное событие. В этот день ровно пять лет назад бизнесмен связал себя узами брака с женщиной, которая стала для него самой главной в жизни. Сердце предпринимателя покорила ведущая программы "Утро России" Елена Николаева.

В честь годовщины свадьбы Елена поделилась с подписчиками своего блога редким кадром. Она опубликовала фото, сделанное у загса. На кадрах Николаева предстала в пальто и элегантном белом платье, а Вдовин — в классическом костюме темно-синего цвета. Оба выглядели по-настоящему счастливыми.

За пять лет брака у пары появилось двое сыновей Александр и Роман. Кроме того, с новой семьей отца до замужества жила дочь Волочковой Ариадна.

Интересно, что за сутки до праздника бывшего возлюбленного, Анастасия выставила на своей странице в соцсети необычный снимок. Экс-прима Большого театра позировала в подвенечном платье с корсетом и глубоким декольте. Волосы 49-летней балерины были собраны в высокую прическу и украшены нежным ободком со стразами.

© соцсети Волочковой

Пользователи Сети совместив два события, пришли к выводу, что Волочкова намеренно устроила провокацию с намеками на свадьбу.