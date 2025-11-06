«Курам на смех»: Сергей Соседов раскритиковал Анну Асти

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал российскую певицу Анну Асти за ее титул «Царица», который у нее появился благодаря одноименной песне. По его словам, называть себя царицами могут только действительно «уважаемые и величественные женщины» из мира музыки, а не из шоу-бизнеса.

— Вот, кстати, Анна Асти, не понимаю успеха. Ну и что в этой Анне Асти? Царица… Да какая ты, к черту, царица? Это же курам на смех! Царица — это вообще другое. Вот выходила (российская оперная певица — прим. «ВМ») Галина Павловна Вишневская, и в своих партиях она царица. (Оперная певица и актриса — прим. «ВМ») Елена Образцова выходила, и она царица. Там не надо про это петь, кто ты, и так уже все понятно, — высказался Соседов в подкасте «За деньги».

Он добавил, что исполнительница поет все на один мотив.

