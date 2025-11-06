Певица Натали впервые после смерти мужа выступит в новогоднюю ночь в ресторане

Певица Натали впервые после смерти мужа выступит в новогоднюю ночь. Концерт пройдет в ресторане на Красном Октябре. Об этом сообщил сайт Kp.ru.

© Passion.ru

По информации издания, исполнительница получит от 3 до 5 млн рублей. Артистка исполнит свои зажигательные хиты.

Известна стоимость места за столиком в зале. Чтобы послушать выступление Натали, придется заплатить от 50 тыс. рублей.

Исполнительница потеряла мужа Александра Рудина летом 2023 года. После трагедии певица надолго пропала из публичного поля.

Певица Надежда Кадышева предпочла встречать Новый год в кругу семьи. Она отказывается от корпоративов в сам праздник, но будет выступать в другие даты.

Артист Владимир Пресняков будет в новогоднюю ночь на курорте в Сочи. Он выступит как дуэтом с женой, так и сольно.