Кадышева отказалась от корпоративов на Новый год

Певица Надежда Кадышева решила отказаться от выступлений на корпоративах в Новый год и провести праздник в кругу семьи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в 2025 году Кадышева вновь обрела популярность, став кумиром молодежи и символом тренда «Турбо Русь». Новый виток любви фанатов сделал из певицы самую высокооплачиваемую артистку России, которая собирает огромные стадионы.

Несмотря на обретенную популярность, Кадышева, как стало известно «КП», решила отказаться от выступлений на корпоративах в Новый год и провести праздник в кругу семьи. При этом до этого времени — в ноябре и декабре — певица продолжит радовать поклонников концертами, съемками и корпоративами.

Ранее стал известен гонорар звезд в новогоднюю ночь. В частности, такие исполнители, как Полина Гагарина и Григорий Лепс получат до десяти миллионов рублей за свое выступление, а Лариса Долина, Татьяна Буланова и Ани Лорак — от пяти до семи миллионов рублей.