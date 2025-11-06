Татьяна Буланова объявила о закрытии бизнеса, который ей подарил супруг

Если на сцене Татьяна Буланова вновь преуспела, то об успехах в бизнесе пока говорить рано. Артистка сообщила, что закрывает один из своих проектов — ресторан «Гастрономика по-новому», который открыла в июне 2023 года.

«У всего есть своё начало и есть конец. Вчера проект закрылся. Спасибо тем, кто был с нами всё это время», — написала певица в запрещённой соцсети.

Известно, что в 2024 году ресторан понёс убытки в размере 16 миллионов рублей. Кроме того, бывшие сотрудники рассказывали, что им предлагали уйти «по собственному желанию», удержав при этом зарплату за новогодние праздники.

Напомним, стартовый капитал проекта Булановой составил около 50 миллионов рублей, которые певица получила в подарок от своего супруга — бизнесмена Валерия Руднева. Заведение было задумано как семейный ресторан с акцентом на блюда итальянской кухни.