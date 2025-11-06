Назван гонорар звезд за новогоднюю ночь

Звезды эстрады в последние месяцы репетируют новогодние программы, готовятся к выступлениям. Активность знаменитостей вызвана тем, что за выступления в самую дорогую ночь года они нередко получают двойные гонорары, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

Собеседники газеты заметили, что Натали, Анна Плетнева, Теона Контридзе, Катя Лель и Шура получат от 3 до 5 млн рублей.

Владимир Пресняков, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Ани Лорак и Лариса Долина проведут новогоднюю ночь за солидные гонорары — от 5 до 7 млн рублей за выступление.

За концерты Полиной Гагариной, Григория Лепса заказчикам придется выложить еще больше — до 10 млн рублей, отметили источники.

Ранее сообщалось, что график на Новый год Дмитрия Диброва заполняется уже сейчас — бронь на декабрь обойдется в 3 млн рублей, в 3 раза больше, чем обходилось приглашение известного телеведущего на корпоратив в прошлом году.