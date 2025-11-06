Сынулька из «33 квадратных метров»: чем сейчас занимается Андрей Бочаров

Актер Андрей Бочаров, сыгравший роль сынульки в сериале «33 квадратных метра», в настоящее время не снимается, предпочитая заниматься переводами полнометражных фильмов и американских вечерних шоу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что последний раз Бочаров появился на экране в 2015 году. В 2020 году он оказался в центре скандала после слов о том, что борщ является блюдом русской национальной кухни. Это заявление вызвало волну критики со стороны украинцев, которые стали слать в адрес актера проклятия. А после того, как в 2022 году Бочаров поддержал СВО, то и вовсе стал для них врагом народа, против которого на Украине призывали ввести международные санкции.

Сейчас же звезда «33 квадратных метров» занимается переводами полнометражных фильмов и американских вечерних шоу. Кроме того Бочаров пишет сценарии.

«Мне гораздо больше нравится что-то придумывать на бумаге. Когда я попадаю в компанию с актерами, мне не о чем говорить. Они называют фильмы, проекты – для меня это другая жизнь, я вообще не в курсе», — рассказывал он.

Также Бочаров признавался, что мечтает о том, чтобы было больше переводов художественных фильмов, поскольку эта работа его вдохновляет.