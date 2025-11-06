Вдова Владимира Лёвкина показала его последнее фото с Юрием Николаевым

Жена покойного солиста группы «На‑На» Владимира Лёвкина опубликовала трогательный пост в память о телеведущем Юрии Николаеве, который скончался спустя год после её супруга. В своём блоге Маруся вспомнила последнюю встречу с артистом и его супругой Элеонорой Александровной 5 ноября 2024 года на кинопремьере.

«Мы увиделись в последний раз… Через несколько дней не станет Владимира, а через год — Юрия Николаева. Две легенды, два ангела, которые повлияли на судьбы сотни людей. Каждый по‑своему Оставив в этом мире свет своих душ», — написала в запрещённой соцсети вдова артиста.

© Соцсети

Напомним, Лёвкин ушёл из жизни в ноябре 2024 года в возрасте 57 лет после продолжительной борьбы с онкологией лимфатической системы. А 76‑летний Николаев скончался на днях: он также долго боролся с раком кишечника, а в последние месяцы жизни страдал от болезни лёгких.