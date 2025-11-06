«Была в депрессии»: Дарья Сагалова о решении уйти из «Букиных»

Актриса Дарья Сагалова рассказала об уходе из сериала «Букины». Звезда поделилась в интервью Леди Mail, что это решение далось ей очень тяжело.

© Passion.ru

В популярном ситкоме «Счастливы вместе» артистка исполнила роль блондинки Светы Букиной. А новость о возвращении проекта в 2023 году восприняла с радостью. Он получил название «Букины».

Но во втором сезоне Дарья не появилась. Как оказалось, она сама отказалась от съемок. Она объяснила, почему приняла такое решение.

«Я его долго "перебаливала" и даже была какое-то время в депрессии… Потому что впервые на своем опыте прочувствовала значение выражения "уходить, любя". Ведь именно так я и покинула проект "Букины" — с огромной любовью к команде, сериалу и своей роли в нем», — объяснила Сагалова.

Актриса отметила, что еще несколько лет назад не представляла выход сериала без нее. Но со временем поняла, что это не ее история. Дарья не исключает, что ее отказ повлияет на дальнейшую карьеру. Ведь, по ее словам, в киноиндустрии любят «удобных и послушных».

«Сегодня я могу себе позволить отказываться от каких-то предложений и жить по своим интересам и по сердцу, не соглашаясь на сделку с совестью исключительно ради потенциальной выгоды», – подчеркнула актриса.

Звезда добавила, что ей хочется сниматься, но только в хороших и интересных проектах. Пока в ее жизни таких предложений нет.

«Поживем — увидим, как будет дальше», — подытоживает Сагалова.

