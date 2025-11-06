Брэд Питт хочет отсудить у Анджелины Джоли многомиллионное состояние

Американский Брэд Питт потребовал от американской актрисы Анджелины Джоли многомиллионное состояние в качесте ущерба в рамках разбирательства по делу о французской винодельне Chateau Miraval. Об этом сообщает издание People со ссылкой на документы и электронные письма.

В ноябре 2022 года Питт подал в суд на Джоли из-за разногласий касательно приобретенной в браке винодельни. Как утверждал актер, экс-супруга продала свою долю в компании третьему лицу без его согласия.

"В конце октября 2025 года представители Питта направил в суд электронную переписку Джоли с ее командой. Из этой переписки можно заключить, что Питт подал к Джоли иск на $35 млн для возмещения ущерба, а также что ему приходится оплачивать расходы на подготовку документов, которые могут подтвердить или не подтвердить ущерб", - заявил адвокат Джоли.

В судебных документах актер подчеркнул, что его команда предлагала Джоли $55 млн за ее долю в винодельне, но она отказалась от переговоров с ним и продала долю компании Stoli. Сама Джоли заявляет, что отказалась из-за требования Питта подписать соглашение о неразглашении, которое не позволяло бы ей обсуждать не только саму продажу, но и их личную жизнь.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году, а расстались в 2016 году. В браке звезд были рождены и усыновлены шестеро детей: сыновья Мэддокс, Пакс и Нокс и дочери Захара, Шайло и Вивьен.

В октябре были опубликованы подробности расставания Джоли и Питта.