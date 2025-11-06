Дочь свахи Розы Сябитовой рассказала о второй беременности. Об этом стало известно из соцсетей.

© Passion.ru

33-летняя дочь Розы Сябитовой Ксения рассказала о скором пополнении в семье. Девушка объявила, что вскоре сваха станет бабушкой во второй раз.

«Всем доброго и хорошего дня! Спешу сообщить радостную весть, что мы с семьей ждем пополнения. Теперь нас станет на одного больше! С нетерпением ждем тебя. До встречи!» — заявила она.

Напомним, Ксения Шевченко уже воспитывает дочь Мирославу. Девочка родилась в июне 2022 года. Роза Сябитова рассказывала, что помогает родителям воспитывать внучку, забирая ее к себе на неделю каждый месяц.

Ранее мы писали о том, что Роза Сябитова объяснила, почему свадьба Авроры Кибы и Лепса не состоится.