Филипп Киркоров на днях рассказал журналистам: мол, Николай Басков «зажал» свой день рождения. Поп-король заявил, что праздник по случаю 49-летия золотой голос России устраивать не стал.

- Он, как всегда, зажал день рождения, – заявил Филипп и продолжил, что из-за этого решил не дарить давнему другу подарок.

Корреспонденты «МК», встретив Николая на светском мероприятии, спросили у него прямо: почему он не пригласил своего заклятого друга на день рождения. Как оказалось, на это у Николая была веская причина.

- Меня просто друзья пригласили поехать на Мальдивы, - объяснил Николай, почему не стал праздновать в Москве. - У моей подруги в это время тоже был день рождения. Поэтому мы уехали большим составом. И Филиппа не взяли.

При этом Басков заявил, что уже начал готовиться к своему юбилею. Напомним, что в следующем году золотой голос России отметит 50-летие. Праздник он планирует отметить с размахом. Туда он, по всей видимости, пригласит и Киркорова, и других звездных коллег.

Напомним, что на днях Николай удивил внешним видом. Басков заметно преобразился: он посвежел и помолодел, а его улыбка стала по-настоящему голливудской. Судя по всему, короткий отдых на Мальдивах действительно пошел ему на пользу.

До этого Басков рассказал о том, что не представляет своей жизни без чтения книг. Певец заявил, что обожает читать в самолете и на отдыхе. Чтение помогает ему переключиться и дать отдых голосовому аппарату.