Аглаю Шиловскую заподозрили в плагиате музыки

Артистка Аглая Шиловская вместе со своим мужем, актером Александром Устюговым, оказались в центре скандала из-за музыки в новом сериале «Константинополь». Об этом сообщает «КП».

Титры гласят, что в сериале звучит романс «Константинополь» в исполнении Аглаи Шиловской на стихи ее мужа Александра Устюгова. Кроме того, автором музыки в них также является Шиловская. Однако зрителям мелодия напомнила другой романс — «Напрасные слова», написанный в 1987 году и вошедший в репертуар певца Александра Малинина. Автором музыки для него выступил Давид Тухманов, а слов — Лариса Рубальская.

Продюсер и руководитель школы вокала «Меломаника» Андрей Юрец уверен, что романс является плагиатом. По его мнению, песня «слизана» с «Напрасных слов», однако в нем занижена тональность аранжировки, изменены ритм и смещены акцента.

«Из-за этого по условиям размещения на цифровых площадках такой вариант плагиатом признан не будет. Но с точки зрения плагиата это "слизанная" музыка почти целиком. Думаю, что было бы правильным отдать дань автору «Напрасных слов» и указывать в авторстве музыки не Аглаю Шиловскую, а Давида Тухманова», — сказал он.

Вокалист, преподаватель и основатель московской музыки театра Retroscena Екатерина Скрипниченко и вовсе не поверила в происходящее — она считает, что это не более чем ошибка в титрах. По мнению эксперта, автор оригинальной музыки, скорее всего, дал согласие.

При этом автор текста Рубальская заявила, что с ней никто не связывался по поводу переделки песни. Адвокат Тухманова Ирина Тулубьева также заявила, что композитор не позволяет изменять свои произведения, а уж тем более указывать в авторстве чужие имена.