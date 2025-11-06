Жизнь Зои Буряк: семейные тайны и новые роли

Актриса Зоя Буряк со школьных лет мечтала стать артисткой, хотя в один момент провалилась на пробах в столичный вуз. Это не отпугнуло девушку, которая все же добилась своего места в кино и построила запоминающуюся карьеру. Starhit вспомнил жизненный путь Буряк в день ее 59-летия.

Поступление со второй попытки

Зоя Буряк родилась 6 ноября 1966 года в Красноярске, но через несколько лет дедушка уговорил семью перебраться в Одессу. В школьные годы девочка занималась английским и думала о поступлении на филфак, однако жизнь Буряк перевернулась, когда подруга привела ее в Народную студию киноактера при Одесской киностудии.

Вскоре девушек стали приглашать на съемки в эпизодах. Дебютом для Буряк стал фильм «Тепло родного дома». После картины ее стали узнавать соседи и одноклассники.

«В общем, съемочный опыт у меня накопился богатый. И я была уверена, этого достаточно, чтобы учиться в театральном. Поехала в Москву, но не поступила, оказалось — была плохо подготовлена», — делилась актриса.

После провала в столице Зоя вернулась домой, где пошла в педучилище. Однако вскоре актриса оказалась на съемках «Подвига Одессы» с Дмитрием Харатьяном, из-за чего ей пришлось прогуливать занятия. Это не понравилось ни сокурсникам, ни наставникам, однако Буряк поставила точку, заявив, что пришла туда лишь из-за провала с театральным. После отчисления девушка на месте не стояла и на следующий год поступила в Ленинградский театральный институт.

Широкая известность

Два года студентка пребывала в ощущении счастья, однако после решила рискнуть и уехала на пробы в «Холодное лето пятьдесят третьего». Буряк получила роль деревенской девушки Шуры, что было неимоверной удачей. Сниматься в кино было запрещено правилами вуза, однако все обошлось паузой в учебе и сменой мастерской.

С 1990 года актриса служила в Молодежном театре на Фонтанке, а параллельно продолжала сниматься и появляться в рекламе. Одной из любимых ролей для Буряк стал следователь Алиса в «Блокпосте». Однако артистка не стеснялась браться и за небольшие эпизодические роли, считая, что их тоже можно сделать запоминающимися.

«Холодное лето пятьдесят третьего»: жизненная драма, наяву пережитая старшим поколением зрительской аудитории

В 00-е годы Буряк не исчезала с экранов и появилась в сериалах «Линии судьбы», «Улицы разбитых фонарей», «Дальнобойщики», «Дылды». К жизни и профессии она относилась философски, отмечая, что не стоит идти в актрисы, не будучи готовой к переходу от ролей юных девушек к образам бабушек. Сейчас она по-прежнему востребована зрителями и регулярно выступает в Молодежном театре. Играет артистка и на других подмостках, например, в Мюзик-холле и продюсерской компании «Театр дом», а также снимается в сериалах: «Анна медиум», «До нашей встречи», «Старый конь», «Жизнь — праздник» и других.

Личная жизнь

Зоя Буряк мечтала не только о творческой реализации, но и о семье. В молодежном театре на Фонтанке она встретила коллегу Александра, рядом с которым почувствовала себя особенной. Фамилии актера она не раскрывала, но признавалась, что он был старше. Вместе пара провела пять лет.

«Мы разъехались по разным городам, я влюбилась в другого мужчину, он тоже встретил другую женщину. К тому же на дворе были тяжелые 90-е, приходилось постоянно искать работу. Я была очень молода, Саша — немного старше, но мы оба являлись совершенно небытовыми людьми. Иногда я достаю его фото, смотрю, каким он был. Немножко печально, но что поделать?!», — заключила актриса.

Были в жизни Буряк и другие мужчины, с которыми она пыталась создать семью. Однако кавалеры оказывались не готовы к ответственности. Однажды актриса из-за этого решилась на аборт. Она признавалась, что сожалеет об этом поступке.

В недавних интервью актриса рассказывала, что свободное время она проводит с племянниками, которых очень любит. Буряк отмечала, что довольна своей судьбой, хотя не предполагала, что профессия станет для нее образом жизни.