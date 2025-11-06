Лолита рассказала о необходимости продать квартиру на пенсии

Певица Лолита Милявская заявила, что если бы она жила на свою пенсию, то ей бы пришлось продать квартиру. Размер выплаты она назвала в интервью журналу «Телепрограмма».

Артистка отметила, что ее пенсия неадекватна трудовому стажу, который, по ее словам, составляет 42 года, а также уплачиваемым налогам.

«Послушайте, я работающий пенсионер. И я давно сказала, что если бы жила на пенсию, то мне бы пришлось продать квартиру, как-то экономно распоряжаться деньгами. Но я вкалываю, потому что люблю свою работу», — рассказала она.

Лолита добавила, что не видит себя на пенсии, однако в последнее время в силу возраста работает меньше, чем раньше.

«Но пока я работающий пенсионер, и моя семья не ограничена ни в еде, ни в медицинском обслуживании, ни в других потребностях», - уточнила звезда.

В заключение Лолита раскрыла размер своей пенсии — 27,8 тысячи рублей.

Ранее певец Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию. Он сообщил, что из социальных выплат исключили надбавки, из-за чего размер выплаты сократился до 16 тысяч рублей.