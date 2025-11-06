21-летняя студентка стала самой красивой девушкой планеты

21-летняя студентка Натали Пушкинова из Чехии стала самой красивой девушкой планеты. В городе Параньяк на Филиппинах подвели итоги конкурса «Мисс Земля — 2025». В этом году за заветную корону боролись 82 конкурсантки. Пушкиновой удалось не только поразить жюри своей выразительной внешностью, но и представить достойный экологический проект. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Пять лет назад Натали потеряла отца. Именно его смерть подтолкнула будущую королеву красоты заняться защитой окружающей среды. Пушкинова намерена сократить пищевые отходы и разработать молодежную программу, которая поможет молодым людям развивать эмпатию.

