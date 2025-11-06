Моргенштерну* планируют запретить въезд в страну ЕС

Литовское министерство иностранных дел официально предложило запретить въезд в страну российскому исполнителю Алишеру Моргенштерну* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Об этом сообщает РБК.

Меру приняли после того, как мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в МИД с соответствующей просьбой. Как следует из заявления мэра в соцсетях, документ адресован министру внутренних дел и Департаменту миграции Литвы.

Министр иностранных дел вправе направить представление о запрете на въезд иностранному лицу, если есть основания полагать, что оно совершило за границей тяжкое преступление, участвует в коррупции или занимается отмыванием денег.

Также запрет может быть наложен в случае публичной поддержки или личного участия в действиях другого государства, нарушающих нормы международного права. Еще одним основанием является внесение лица в список нежелательных в одной из стран Европейского союза, НАТО или Европейской ассоциации свободной торговли. Решение о запрете на въезд в Литву принимает министр внутренних дел страны на основании поступившего представления.

В конце октября мэр Вильнюса предложил объявить Моргенштерна* нежелательным лицом в Латвии. Это произошло из-за позиции артиста по вопросу Крыма, а также его планов провести концерт в городе. Мэр заявил, что Моргенштерн проявляет уважение к президенту России Владимиру Путину. Кроме того, он включен в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

