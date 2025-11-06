Борис Корчевников пришел с запахом алкоголя на испытание

Известный продюсер Николай Картозия стал новым гостем программы Лауры Джугелия. Он высказался о многих представителях отечественного шоу-бизнеса, в том числе не оставив без внимания знаменитого актера, телеведущего Бориса Корчевникова.

Он рассказал, как принимал экзамен у будущей звезды "второй кнопки". "Я учился в аспирантуре, помогал принимать экзамен. И ко мне садится симпатичный такой пацанчик, от него немножечко пахнет алкоголем. И он мне говорит: "А подскажите, как правильно?" Я вижу, ну, блин... Я говорю: "Давай так: я сейчас скажу, где как правильно, запомнишь - пойдешь сдашь Штудинеру, я тебе ставить не буду". Я ему честно рассказал, где чего. Он пошел - завалил", - рассказал Картозия.

Как же было велико удивление продюсера, когда он спустя время обнаружил на программе "Намедни" Бориса Корчевникова.

К слову, недавно популярный ведущий оказался в центре скандала. Его программу обругала певица Слава, которая пожаловалась, что якобы интервью с ней так и не вышло в эфир. Она пригрозила судом команде, и вскоре программа с участием артистки увидела свет.