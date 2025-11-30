Превзойти мать: как выглядит старшая дочь Миллы Йовович

Милла Йовович считается одной из самых успешных актрис 1990-х годов. Ее природная красота и актерский талант позволили ей покорить не только Голливуд, но и миллионы мужских сердец. И хотя звезда «Пятого элемента» продолжает блистать перед камерами, модные журналы и продюсеры все чаще засматриваются на ее старшую дочь Эвер, которой лишь недавно исполнилось 18 лет.

Эвер Габо Андерсон родилась 3 ноября 2007 года в Лос-Анджелесе. Ее отцом стал третий супруг Йовович, режиссер Пол Андерсон.

Впервые перед камерами Эвер появилась в возрасте 9 лет. Она сыграла Красную королеву в фильме «Обитель зла: Последняя глава». В 2021 году дочь Миллы вновь вернулась на большие экраны, сыграв юную Наташу Романову в супергеройском блокбастере «Черная вдова».

Андерсон также пошла по стопам матери и стала появляться на подиумах и обложках модных журналов. Эвер сотрудничает с такими брендами, как Chloe, Miu Miu, Celine Beaute.

Многие поклонники Йовович отмечают невероятное сходство дочери со звездой. Чем старше становится Эвер, тем больше она похожа на Миллу

Но даже с такой внешностью и звездными родителями наследница знаменитой актрисы порой сталкивается с неудачами.

«Я невероятно горжусь всеми твоими достижениями и теми неудачами, которые ты стойко восприняла, понимая, как они важны для того, чтобы учиться и открывать новые грани себя», — поделилась Йовович в социальных сетях.

Как выглядит наследница легендарной кинодивы — в галерее «Рамблера».