Сестра Регины Тодоренко продает свои откровенные фото

Двоюродная сестра Регины Тодоренко зарабатывает своим телом. Вернее, продажей фотокарточек в стиле ню. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Анна Ковляшенко, как и ее знаменитая родственница, обладает «породистой» внешностью и точеной фигурой. Проживает девушка на Украине, активно ведет свой блог в соцсети, публикуя колоритные фотокарточки, за которые ее частенько критикуют. Очень уж много откровенных кадров, на которых Анна позирует в микро-купальниках, белье, а то и вовсе нагишом.

Оказалось, что такая самореклама для Ковляшенко — способ привлечь новых клиентов. За 10 фото она может заработать до 900 долларов. Покупателей находит через нанятого агента. Модель уверяет, что оголяться в кадре для нее сродни эмоциональной разгрузке. Снимать нервное напряжение Ковляшенко раньше приходилось и алкоголем. На фоне расставания с молодым человеком Анна надолго пристрастилась к спиртному, но теперь нашла более безопасный для здоровья выход из депрессии.

К слову, все фото и упоминания о Тодоренко ее сестра удалила сразу после начала СВО. Описания под ее снимками исключительно на украинском языке. О родстве с телеведущей напоминают лишь взаимные лайки, которые сестры по-прежнему оставляют под публикациями друг друга.