Певица Хлебникова объяснила свой успех

Певица Марина Хлебникова поделилась своим мнением о причинах своей популярности среди молодежи. В беседе с News.ru она подчеркнула, что молодые люди отдают предпочтение артистам, которые демонстрируют честность и искренность.

Хотя, по словам Хлебниковой, существуют и другие факторы, способствующие успеху у молодого поколения, она пока не смогла их полностью понять. Этот вопрос остается для нее открытым, отметила артистка.

Как уточнила она, вероятно, зумеры отслеживают, кто из певцов более востребован. По словам Хлебниковой, «более востребован тот, кто наиболее честен». Певица отметила, что у нее состоялся большой концерт, и в первом ряду молодая женщина плакала под песню «Дожди». Артистка предположила, что «каждый в ней слышит что-то про себя». Она сделала вывод, что песня в настоящее время очень актуальна.

6 ноября известная певица Марина Хлебникова празднует свой 60-летний день рождения. Ее профессиональный путь начался в коллективе «Интеграл» под руководством Бари Алибасова, после чего она присоединилась к группе «На-На». Впоследствии Марина Хлебникова сосредоточилась на сольной карьере.