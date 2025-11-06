SHOT: Меладзе заработал 22 млн рублей на открытии тура в Санкт-Петербурге

Певец Валерий Меладзе открыл свой юбилейный тур по США концертом в Санкт-Петербурге (с англ. Saint Petersburg) во Флориде . Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT, подчеркивая символичность названия города. По информации Telegram-канала, на этом выступлении Меладзе заработал $270 тысяч (около 22 млн. рублей по нынешнему курсу. - "Газета.Ru"). А в общей сложности за время гастролей по Америке певец выручил около $3 млн (примерно ₽244 млн. рублей). Тур включал 16 концертов в 14 городах США, и везде были аншлаги. Наибольший отклик на его выступления получили города с большим русскоязычным населением - Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Нью-Йорк. В 2025 году Валерий Меладзе организовал масштабный юбилейный тур, посвященный 30-летию его карьеры и 60-летию со дня рождения. За три десятилетия на сцене он стал одним из самых известных артистов в России, а среди его хитов - "Текила-любовь", "Вопреки", "Небеса" и другие композиции. Меладзе сейчас живет в Испании. После начала специальной военной операции в Украине он переехал туда вместе с семьей. В июне 2025 года певца заметили в Москве. По предположениям СМИ, его визит мог быть связан с семейными делами или частным выступлением.