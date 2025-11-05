Вице-президент конкурса «Мисс Вселенная» унизил участницу из Мексики

Вице-президент конкурса «Мисс Вселенная» Нават Итсарагрисил унизил участницу из Мексики Фатиму Бош и был отстранен от работы после разразившегося из-за этого скандала. Об этом сообщает USA Today.

© Соцсети

Инцидент произошел во время церемонии передачи лент в отеле Бангкока. На мероприятии Итсарагрисила стал публично отчитывать девушку за отсутствие на спонсорской фотосессии, обвинив ее в нежелании участвовать в заранее запланированном мероприятии. Бош попыталась объяснить, что не смогла присутствовать там из-за договоренностей со своей национальной организацией, с которой должны быть согласованы любые подобные события. Итсарагрисил прервал участницу, назвав ее глупой, и сказал ей заткнуться. Также вице-президент приказал охране вывести ее из зала.

В знак солидарности с Бош зал покинули еще несколько участниц, в том числе действующая «Мисс Вселенная» Виктория Кьер Тейлвиг.

«Я очень люблю Таиланд и уважаю всех здесь, но это неприемлемо. Мир должен об этом узнать, потому что мы сильные женщины, и никто не имеет права заставлять нас молчать. Если кто-то унижает ваше достоинство, независимо от того, носите вы корону или нет, встаньте и уходите», — прокомментировала случившееся Бош.

Также действия Итсарагрисила раскритиковал президент «Мисс Вселенная» Рауль Роча Канту. В результате вице-президента конкурса решили отстранить от работы.