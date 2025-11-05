Стало известно, где похоронят Юрия Николаева

Легендарного телеведущего Юрия Николаева похоронят на Троекуровском кладбище 8 ноября, где также пройдет прощание с артистом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Актер скончался во вторник, 4 ноября. О его смерти сообщил ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе.

«Прощание и похороны будут в субботу в 13:00 [мск] на Троекуровском кладбище»,— отметила собеседница агентства.

Напомним, что Троекуровское кладбище стало местом упокоения многих знаменитостей из мира кино, журналистики, шоу-бизнеса и спорта. Секторы, где похоронены знаменитости, называют «Аллея актеров», «Аллея художников», «Аллея звезд».

Стало известно, кто получит наследство Юрия Николаева

В частности, на Троекуровском похоронена актриса Ирина Мирошниченко. Ее захоронение расположено по соседству с могилами артиста Бориса Моисеева, актера Сергея Колесникова, актрис Нины Дробышевой и Светланы Брагарник.

«Кстати, у Мирошниченко место лучше, чем у [модельера] Валентина Юдашкина. Его могила в целом очень неудобно расположена. А самое лучшее место — у [певца Юрия] Шатунова», — отметили ритуальщики.

За погостом Юдашкина расположена могила Александра Стефановича — российского кинорежиссера, писателя, второго мужа певицы Аллы Пугачевой.