«Не просто платье и костюм»: сколько стоят свадебные наряды Shamanи Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина расписались в ДНР. Они отказались от традиционных свадебных нарядов и выбрали стиль милитари. В соцсетях нашли похожие костюмы, стоимость которых превышает 300 тысяч рублей. Фото публикует Telegram-канал «Светский хроник».

По данным источника, пара могла узаконить отношения в образах от парижского бренда Yves Saint Laurent. На артисте была хлопковая куртка-рубашка цвета хаки, такую же нашли у бренда за 167 500 рублей. А на Екатерине была хлопковая куртка такого же цвета. На сайте похожая модель стоит 150 000 рублей.

Напомним, что роспись пары стала неожиданностью для поклонников. Все случилось в Донецке. Влюбленные опубликовали видео, на котором SHAMAN растрогался и не смог сдержать слез во время церемонии.

Стилист Мария Фоменко в беседе с Life.ru прокомментировал свадебные образы артистов. Она отметила, что это не просто мода, а осознанный, осмысленный стиль.

«Я вижу не просто платье и костюм, что мы привыкли видеть у всех. Я вижу идеально воплощенную в ткань и крой современную российскую эстетику», — поделилась мнением эксперт.

Журналисты Life.ru также связались с Донецким загсом, чтобы получить комментарий о прошедшем событии. Но там отказались говорить о свадьбе звезд.

«Никакие комментарии мы не даем, вам ясно?» — коротко ответили корреспонденту.

