«Огромная утрата». Как друзья и коллеги Юрия Николаева отреагировали на смерть ведущего

Певица Зара выразила соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева, отметив, что он объединял зрителей совершенно разных поколений. Об этом заслуженная артистка России написала в своем Telegram-канале.

"Не стало Юрия Николаева. Одного из главных символов отечественного телевидения. Он объединял зрителей совершенно разных поколений. Открыл столько новых имен, артистов, сформировавших современную сцену. Наш дядя Юра. Огромная утрата. Покойтесь с миром, дорогой Юрий Александрович… Светлая память", - написала певица.

Певица Алла Пугачева в среду, 5 ноября, в личном блоге почтила память умершего телеведущего Юрия Николаева.

В своих соцсетях артистка опубликовала архивную фотографию ведущего «Утренней почты».

— Куда все уходят? Куда? — подписала публикацию Алла Пугачева.

Юрий Николаев и Дмитрий Шепелев вместе вели музыкальную передачу "ДОстояние РЕспублики" на Первом канале. Со стороны казалось, что этот тандем гармоничен, однако сам Дмитрий Шепелев в официальном телеграм-канале признался, что у них со старшим коллегой возникали споры. Об одном из них шоумен рассказал лишь сейчас.

Как выяснилось, Шепелев и Николаев по-разному смотрели на работу телеведущего. Дмитрий считал, что это искусство, а Юрий настаивал на том, что это ремесло. По признанию Шепелева, он до сих пор уверен в своей правоте. В качестве примера он привел самого Юрия Николаева.

"Невозмутимость, чувство достоинства и озорная легкость. Всегда. Везде. Даже в самой неловкой ситуации. Он вел с присущей только ему небрежной элегантностью. В этом был, как бы сказали, шик... Он говорил на камеру, позировал фотографу, говорил с людьми сиюминутно стирая барьер между собой и зрителем. Вот он - свой, знакомый, родной. Это и есть искусство ведущего, которому нельзя научить", - высказался Шепелев.

Далее он обратился к самому Юрию Николаеву:

"Дядя Юра, спасибо за споры. Спасибо за опыт. Спасибо за класс. Спасибо за доброту. Я очень грущу".

В своих соцсетях артистка назвала Николаева светлым, принципиальным и добрым человеком, который сыграл важную роль в её судьбе. Пелагея напомнила, что в 1997 году участвовала в конкурсе «Призвание», который проводил Юрий Николаев, и именно тогда получила звание «Лучший исполнитель народной песни в России».

«Чудеса случаются. Москва может встретить тебя ласково, впереди светлая дорога, а тот самый дядя Юра из телевизора — на самом деле такой же хороший, как на экране. Только ещё лучше», — написала певица.

Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев был человеком "старой школы", олицетворявшим эпоху большого телевидения, он стал "творческим папой" для многих артистов российского шоу-бизнеса. Об этом ТАСС рассказал певец Алексей Чумаков, выразив соболезнования родным и близким Николаева.

"Всегда грустно, когда мир покидают такие люди. Юрий Александрович был человеком аналоговым - как звучание пластинки, чуть теплее, чем цифровая запись. Он был человеком старой школы, самым правильным, созидательным, особенно в творческом смысле", - сказал Чумаков.

Он отметил, что Николаев оказал огромное влияние на развитие отечественной эстрады.

"Огромное количество творческих людей с помощью проектов Юрия Николаева стали востребованными и смогли радовать зрителей. Он был причастен к радости зрителей не только тем, каким он был, а тем, какими стали те, кому он помог. Сергей Лазарев, Пелагея, Анжелика Варум - целая плеяда артистов выросла благодаря [программе] "Утренняя звезда", - подчеркнул музыкант.

Чумаков добавил, что Николаев останется символом целой эпохи телевидения.

"Он был неотъемлемой частью большого телевидения, большого творчества и больших жизней зрителей, которые его любили", - сказал артист.

Знаменитый телеведущий и народный артист России Юрий Николаев умер 4 ноября в возрасте 76 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Его имя неразрывно связано с легендарной музыкальной передачей «Утренняя почта, которую смотрели по воскресеньям миллионы советских телезрителей. Также Николаев вел «Голубой огонек, «Песню года и был автором программы «Утренняя звезда, которая открыла дорогу в шоу-бизнес многим отечественным исполнителям. Подробнее — в материале MIR24.TV.

«Я знаком с творчеством Юрия Александровича с 1975 года, когда он стал ведущим музыкальной программы «Утренняя почта, — заявил MIR24.TV народный артист России, саксофонист Игорь Бутман. — Все ждали у телеэкранов новых песен, а потом — и новых музыкальных клипов. Иногда в своих программах он передавал джаз, что мне было особенно приятно. Николаев, к слову, был зятем знаменитого контрабасиста из оркестра Олега Лундстрема Александра Грависа. Наша дружба с Юрием Александровичем продолжалась и в дальнейшем — мы были членами одного спортивного клуба, вместе плавали, играли в футбол и бильярд. Вместе участвовали и снимались в различных передачах. Николаев даже судил меня на проекте «Ледниковый период и попал в небольшую немилость со стороны замечательного тренера Татьяны Анатольевны Тарасовой: дело в том, что он поставил высшую оценку мне, а не другой паре.

Бутман подчеркнул, что совсем недавно ему сообщили о том, что известный телеведущий пошел на поправку. Все близкие, друзья и коллеги Юрия Николаева ждали, когда он должен был выйти из госпиталя.

«Мы все скорбим. Юрий Александрович был замечательным человеком. Он был ведущим абсолютно нового типа: молодой, веселый, раскованный. Давал, повторюсь, интересные музыкальные произведения, зачастую делал это с юмором. Он лично отвечал на письма телезрителей, был любим и обожаем всем Советским Союзом, — резюмировал Игорь Бутман.

Певица Наталья Штурм в своем Telegram-канале поделилась воспоминаниями о совместной работе и личных встречах с телеведущим Юрием Николаевым. Штурм упомянула, что участвовала в программах Николаева "Утренняя почта" и "Утренняя звезда", а также виделась со знаменитостью на светских мероприятиях, включая концерты и казино.

"Юра всегда говорил мне много теплых слов. И да, мы сплетничали, ну а как иначе. Он все знал, и я ему доверяла", - написала исполнительница.

Артистка отметила, что в те годы профессиональная среда, несмотря на все сложности, отличалась дружелюбием. Штурм с грустью добавила:

"Сейчас и поговорить‑то не с кем, без опаски разглашения". "Покойся с миром, Юрочка! Твое имя навсегда вписано в историю советского и российского телевидения", - заключила она.

Народный артист России Григорий Лепс прокомментировал новости о смерти советского и российского ведущего, народного артиста РФ Юрия Николаева. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Артист назвал телеведущего своим хорошим и близким товарищем. «Ушел потрясающий человек с большим, щедрым сердцем и с широкой, открытой душой. Ушла эпоха. Мои соболезнования семье и родным. Светлая память», — написал исполнитель.

