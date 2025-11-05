«Огромная утрата». Как друзья и коллеги Юрия Николаева отреагировали на смерть ведущего
Певица Зара выразила соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева, отметив, что он объединял зрителей совершенно разных поколений. Об этом заслуженная артистка России написала в своем Telegram-канале.
"Не стало Юрия Николаева. Одного из главных символов отечественного телевидения. Он объединял зрителей совершенно разных поколений. Открыл столько новых имен, артистов, сформировавших современную сцену. Наш дядя Юра. Огромная утрата. Покойтесь с миром, дорогой Юрий Александрович… Светлая память", - написала певица.
«Куда все уходят? Куда?»: Пугачева почтила память ушедшего Николаева
Певица Алла Пугачева в среду, 5 ноября, в личном блоге почтила память умершего телеведущего Юрия Николаева.
В своих соцсетях артистка опубликовала архивную фотографию ведущего «Утренней почты».
— Куда все уходят? Куда? — подписала публикацию Алла Пугачева.
Дмитрий Шепелев рассказал, как поспорил с Юрием Николаевым
Юрий Николаев и Дмитрий Шепелев вместе вели музыкальную передачу "ДОстояние РЕспублики" на Первом канале. Со стороны казалось, что этот тандем гармоничен, однако сам Дмитрий Шепелев в официальном телеграм-канале признался, что у них со старшим коллегой возникали споры. Об одном из них шоумен рассказал лишь сейчас.
Как выяснилось, Шепелев и Николаев по-разному смотрели на работу телеведущего. Дмитрий считал, что это искусство, а Юрий настаивал на том, что это ремесло. По признанию Шепелева, он до сих пор уверен в своей правоте. В качестве примера он привел самого Юрия Николаева.
"Невозмутимость, чувство достоинства и озорная легкость. Всегда. Везде. Даже в самой неловкой ситуации. Он вел с присущей только ему небрежной элегантностью. В этом был, как бы сказали, шик... Он говорил на камеру, позировал фотографу, говорил с людьми сиюминутно стирая барьер между собой и зрителем. Вот он - свой, знакомый, родной. Это и есть искусство ведущего, которому нельзя научить", - высказался Шепелев.
Далее он обратился к самому Юрию Николаеву:
"Дядя Юра, спасибо за споры. Спасибо за опыт. Спасибо за класс. Спасибо за доброту. Я очень грущу".
Пелагея вспомнила Юрия Николаева: «Тот самый дядя Юра из телевизора — на самом деле ещё лучше»
В своих соцсетях артистка назвала Николаева светлым, принципиальным и добрым человеком, который сыграл важную роль в её судьбе. Пелагея напомнила, что в 1997 году участвовала в конкурсе «Призвание», который проводил Юрий Николаев, и именно тогда получила звание «Лучший исполнитель народной песни в России».
«Чудеса случаются. Москва может встретить тебя ласково, впереди светлая дорога, а тот самый дядя Юра из телевизора — на самом деле такой же хороший, как на экране. Только ещё лучше», — написала певица.
Чумаков: Юрий Николаев был "творческим папой" для поколения артистов
Телеведущий, народный артист России Юрий Николаев был человеком "старой школы", олицетворявшим эпоху большого телевидения, он стал "творческим папой" для многих артистов российского шоу-бизнеса. Об этом ТАСС рассказал певец Алексей Чумаков, выразив соболезнования родным и близким Николаева.
"Всегда грустно, когда мир покидают такие люди. Юрий Александрович был человеком аналоговым - как звучание пластинки, чуть теплее, чем цифровая запись. Он был человеком старой школы, самым правильным, созидательным, особенно в творческом смысле", - сказал Чумаков.
Он отметил, что Николаев оказал огромное влияние на развитие отечественной эстрады.
"Огромное количество творческих людей с помощью проектов Юрия Николаева стали востребованными и смогли радовать зрителей. Он был причастен к радости зрителей не только тем, каким он был, а тем, какими стали те, кому он помог. Сергей Лазарев, Пелагея, Анжелика Варум - целая плеяда артистов выросла благодаря [программе] "Утренняя звезда", - подчеркнул музыкант.
Чумаков добавил, что Николаев останется символом целой эпохи телевидения.
"Он был неотъемлемой частью большого телевидения, большого творчества и больших жизней зрителей, которые его любили", - сказал артист.
«Был ведущим абсолютно нового типа, его обожал весь Советский Союз». Бутман — о смерти Юрия Николаева
Знаменитый телеведущий и народный артист России Юрий Николаев умер 4 ноября в возрасте 76 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Его имя неразрывно связано с легендарной музыкальной передачей «Утренняя почта, которую смотрели по воскресеньям миллионы советских телезрителей. Также Николаев вел «Голубой огонек, «Песню года и был автором программы «Утренняя звезда, которая открыла дорогу в шоу-бизнес многим отечественным исполнителям. Подробнее — в материале MIR24.TV.
«Я знаком с творчеством Юрия Александровича с 1975 года, когда он стал ведущим музыкальной программы «Утренняя почта, — заявил MIR24.TV народный артист России, саксофонист Игорь Бутман. — Все ждали у телеэкранов новых песен, а потом — и новых музыкальных клипов. Иногда в своих программах он передавал джаз, что мне было особенно приятно. Николаев, к слову, был зятем знаменитого контрабасиста из оркестра Олега Лундстрема Александра Грависа. Наша дружба с Юрием Александровичем продолжалась и в дальнейшем — мы были членами одного спортивного клуба, вместе плавали, играли в футбол и бильярд. Вместе участвовали и снимались в различных передачах. Николаев даже судил меня на проекте «Ледниковый период и попал в небольшую немилость со стороны замечательного тренера Татьяны Анатольевны Тарасовой: дело в том, что он поставил высшую оценку мне, а не другой паре.
Бутман подчеркнул, что совсем недавно ему сообщили о том, что известный телеведущий пошел на поправку. Все близкие, друзья и коллеги Юрия Николаева ждали, когда он должен был выйти из госпиталя.
«Мы все скорбим. Юрий Александрович был замечательным человеком. Он был ведущим абсолютно нового типа: молодой, веселый, раскованный. Давал, повторюсь, интересные музыкальные произведения, зачастую делал это с юмором. Он лично отвечал на письма телезрителей, был любим и обожаем всем Советским Союзом, — резюмировал Игорь Бутман.
Певица Наталья Штурм поделилась теплыми воспоминаниями о встречах с Николаевым
Певица Наталья Штурм в своем Telegram-канале поделилась воспоминаниями о совместной работе и личных встречах с телеведущим Юрием Николаевым. Штурм упомянула, что участвовала в программах Николаева "Утренняя почта" и "Утренняя звезда", а также виделась со знаменитостью на светских мероприятиях, включая концерты и казино.
"Юра всегда говорил мне много теплых слов. И да, мы сплетничали, ну а как иначе. Он все знал, и я ему доверяла", - написала исполнительница.
Артистка отметила, что в те годы профессиональная среда, несмотря на все сложности, отличалась дружелюбием. Штурм с грустью добавила:
"Сейчас и поговорить‑то не с кем, без опаски разглашения". "Покойся с миром, Юрочка! Твое имя навсегда вписано в историю советского и российского телевидения", - заключила она.
Лепс прокомментировал новости о смерти Юрия Николаева словами «ушла эпоха»
Народный артист России Григорий Лепс прокомментировал новости о смерти советского и российского ведущего, народного артиста РФ Юрия Николаева. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
Артист назвал телеведущего своим хорошим и близким товарищем. «Ушел потрясающий человек с большим, щедрым сердцем и с широкой, открытой душой. Ушла эпоха. Мои соболезнования семье и родным. Светлая память», — написал исполнитель.