Евгений Маргулис высказался о творчестве Вани Дмитриенко

Евгений Маргулис прокомментировал перспективы Вани Дмитриенко в интервью радио «Комсомольская правда». Артист заявил, что Ваня — отличный сонграйтер, и предрёк ему большое будущее.

Чтобы карьера шла в гору, по мнению Маргулиса, молодому коллеге предстоит продержаться до 30 лет.

«Он отличный сонграйтер. Я его наблюдал в наших программах раза три. У него отменный багаж. Он знает классику рок-н-ролла. <…> Во всяком случае, он пишет песни для больших артистов. То есть он отличный автор. И если он до 30 лет продержится, то дальше будет еще лучше. У него задел на будущее хороший», — считает Евгений.

Ранее Ваня Дмитриенко рассказал про откровенные послания от зрелых поклонниц. Артист связывает рост интереса взрослой аудитории с изменением тематики своего творчества — от песен о юношеских переживаниях к композициям о глубокой любви.

