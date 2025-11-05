Стало известно, когда планируют обвенчаться Shaman и Мизулина

Заслуженный артист России Shaman (настоящее время — Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина планируют обвенчаться во время медового месяца, рассказал журналистам «Абзаца» продюсер Сергей Дворцов.

По данным портала, свадьба Дронова и Мизулиной прошла в закрытом формате в Донецке.

Продюсер заметил, что молодожены выбрали Донецк потому, что это «любимый город Ярослава», недавно он отвез в него гуманитарную помощь, а также устроил концерт для военнослужащих.

«Полагаю, что медовый месяц у них пройдет где-то в Сочи или в Крыму. Венчаться они будут как раз таки во время медового месяца», — предположил Дворцов.

Напомним, что в марте певец официально объявил, что встречается с Екатериной Мизулиной. В сентябре главу Лиги заметили с помолвочным кольцом на пальце.