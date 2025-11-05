Стало известно, кто получит наследство Юрия Николаева

Известный телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев еще при жизни распорядился своим имуществом, рассказал «Газете.Ru» руководитель Центра правопорядка в Москве и МО Александр Хаминский.

Юрий Николаев умер во вторник, 4 ноября, на 77-м году жизни. Причиной смерти назван рецидив рака.

По словам юриста, вдове достанется квартира на Саввинской набережной в Москве.

«С момента открытия наследства, у всех лиц, которые полагают себя наследниками, есть шесть месяцев, чтобы также вступить в наследство. Если по истечении шести месяцев никто больше не подаст заявление, то Элеонора Николаева получит свидетельство о праве на наследство», — разъяснил Хаминский.

Журналисты заметили, что второй принадлежавший артисту крупный объект недвижимости, загородный дом на Истре, Николаев заранее переоформил на своих племянников.