Их связала любовь к Родине: как Мизулина и Shaman пришли к свадьбе меньше, чем за год

Российский певец Ярослав Дронов (Shaman) и глава лиги «Безопасного интернета» Екатерина Мизулина официально расписались в Донецке. Это произошло спустя почти восемь месяцев с того момента, как пара официально объявила, что встречается. Причем слухи ходили задолго до этого. После признания Дронов и Мизулина начали радовать своих поклонников совместными постами в соцсетях. Пара проводила досуг как на концертах, так и на других мероприятиях в основном, патриотического характера. Как они вели себя в статусе официальной пары и к чему это все привело — в материале URA.RU.

Их связала любовь... к Родине

После того, как пара официально объявила о своих отношениях, их отношения стали более публичными. Выражалось это в совместных постах в Telegram, где они вместе поздравляли подписчиков с российскими праздниками, проводили совместный досуг и в целом выражали общую идеологию — любовь к Родине.

Shaman и Мизулина на протяжении 2025 года вместе посещали патриотические события, такие как премьера фильма «Август» о Великой Отечественной войне, и участвовали в акциях, организованных партией «МЫ», которую представляет Мизулина (например, благотворительный стол для жителей Коломны). Причем эту фракцию именно Shaman официально подарил своей возлюбленной — это произошло 1 сентября, в день рождения главы «Лиги Безопасного интернета».

Shaman и Мизулина поженились

Особое место в их графике занимали поездки, особенно в новые российские регионы. Например, незадолго до регистрации брака, Мизулина и Shaman поздравили жителей Донецка с «Днем народного единства».

Параллельно с публичной деятельностью их отношения активно проявлялись и в личном пространстве. Они вместе отмечали личные творческие юбилеи (например, три года с песни «Я русский») и даже тестировали новые средства связи для общения друг с другом — мессенджер Max.

«Со мной рядом будет Катюша»: слухи вокруг предложения Shaman на «Интервидении»

В сентябре 2025 года в Москве прошел масштабный международный песенный конкурс «Интервидение». Россию на нем официально представил Shaman. Во время подготовки к выступлению Мизулина активно поддерживала своего возлюбленного, что пара не стеснялась показывать своим подписчикам. Например, Мизулина накануне самого конкурса опубликовала совместное фото с возлюбленным.

На снимке артист позирует спиной к камере в одежде с изображением российского герба, а Мизулина держит его за шею. Сам музыкант ранее рассказывал, что его главной поддержкой на шоу — это близкие люди. «Со мной рядышком будет Катюша. Команда будет поддерживать, ну и, конечно же, вся страна», — заявил тогда певец.

При этом некоторые поклонники в интернете предполагали, что в ходе «Интервидения» Ярослав Дронов сделает предложение Мизулиной на глазах у всего мира. И после своего номера Дронов тогда сделал заявление, но не то, на которое рассчитывали фанаты: он попросил снять его с конкурса и не оценивать его выступление. После он спустился со сцены и поцеловал в прямом эфире свою возлюбленную. По итогу пара все таки расписалась — это произошло 5 ноября — в ЗАГСе Донецка.