Иосиф Пригожин и певица Валерия прокомментировали уход из жизни Юрия Николаева

Во вторник, 4 ноября, не стало народного артиста РФ Юрия Николаева. Среди тех, кто особенно остро переживает потерю, — продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.

В эфире радио «Комсомольская правда» они поделились своими воспоминаниями о мэтре. Для них Николаев был не просто коллегой, а настоящим наставником и вдохновением.

«Мы все время пытались построиться, лицензироваться. Наверное, до конца не оценили тех самых потрясающих людей в самом начале, нам надо свое все время было что-то делать», — заявил Пригожин.

Он также назвал его добрейшим человеком, светлым, порядочным и подчеркнул, что Николаев всю жизнь отдавался работе без остатка, буквально «жил эфиром». По его словам, именно изнуряющий ритм и постоянная самоотдача могли стать причиной болезни, с которой артист боролся долгие годы

Певица Валерия также призналась, что для нее Юрий Николаев всегда был человеком особенным — тем, кто подарил ей путевку в жизнь. Она назвала его очень харизматичным человеком. По ее словам, шоу «Утренняя почта», которое ранее вел Николаев, было вдохновением в то время.