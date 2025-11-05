Названы способные потеснить Shaman и Гагарину артисты

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что певец Григорий Лепс и певица Анна Асти могут потеснить своих коллег Shaman и Полину Гагарину в опросах ВЦИОМ. Об этом сообщает News.ru.

Участники ежегодного опроса ВЦИОМ в третий раз подряд назвали певца Shaman (Ярослав Дронов) лучшим эстрадным исполнителем - за него отдали голоса 28 процентов респондентов. Лучшей исполнительницей опрошенные назвали Полину Гагарину (17 процентов).

«Я считаю, что конкуренцию SHAMAN по популярности вполне мог бы составить Григорий Лепс, а Полине Гагариной, например, Анна Асти», - заявил Рудченко.

По его мнению, если «брать именно по популярности», у Лепса и Анны Асти есть все шансы победить в опросе в следующий раз.

В этом году в топ-3 певцов опроса ВЦИОМ также вошли Олег Газманов и Сергей Лазарев, а в тройку лидеров среди певиц - Валерия и Лариса Долина.