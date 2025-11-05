Рукоприкладство, дебош и интрижки на стороне: скандалы Павла Прилучного

Актер Павел Прилучный всегда славился умением покорять красивых женщин, однако порой это становилось причиной для скандалов. В день 38-летия артиста Starhit вспомнил историю его браков и романов.

Брак с Муцениеце

Слухи о личной жизни актера ходили всегда. 2009 году СМИ писали о его романе с американской Никки Рид, которая снималась в «Сумерках». Отношения не задались, и актер начал встречаться с Ренатой Пиотровски. Впрочем, и с ней длительного романа не вышло — она показалась Прилучному слишком сильной натурой, а он хотел быть главным в паре.

Новая любовь его настила с Агатой Муцениеце — экранная любовь со съемок «Закрытой школы» вылилась в реальную. Коллеги поженились и родили двоих детей, однако уже в 2015 году Муцениеце жаловалась, что ей тяжело уживаться со взрывным характером мужа. Несколько кризисов они преодолели, но сплетен становилось все больше: артиста обвиняли в изменах, дебоше и рукоприкладстве.

В период самоизоляции Агата пожаловалась подписчикам, что пьяный избранник выгоняет ее с наследниками на улицу, ну а в июне 2020-го супруги развелись. Не прошло и двух недель после расторжения брака, как Прилучного застали на шопинге с Мирославой Карпович.

Карпович-спасительница

Прилучный и Карпович вместе играли в спектакле «Косметика врага». По словам сотрудников театра, актриса стала флиртовать с партнером еще в 2019 году, а к весне 2020 года Павел ушел из семьи. Позднее коллеги отправились в отпуск, а следом появились слухи, что они съехались.

Подозрения подтверждались рассуждениями Агаты о проблеме измен в браке и смелыми ответами Миры на выпады хейтеров. «Папина дочка» отмечала, что на фоне скандала у нее прибавилось подписчиков, но при этом оправдывалась фразой: «Мама научила меня не брать чужого».

Роман актеры не подтверждали, хотя их часто видели вместе. Однако было много косвенных намеков: актриса говорила, что уже не зарекается насчет отношений с коллегами. В мае 2021 года Павел появился в компании Мирославы на мероприятии в Казани, а также заявил, что его дети хорошо ладят с Карпович.

Отметим, что уже летом фанаты снова запутались в любовных отношениях Прилучного. В конце учебного года Прилучный провел день вместе с сыном Тимофеем и бывшей женой, ну а потом его заподозрили в интрижке с Екатериной и Волгой Король. Вместе с тем близняшки знакомы со многими представителями шоу-бизнеса, так что совместный снимок ни о чем не говорил.

Интерес вызывали и съемки актера в пикантных сценах ленты «Соври мне правду» с Дарьей Мельниковой — появление еще одной актрисы из «Папиных дочек» казалось слишком символичным. В один момент Мира перестала выходить с Павлом в свет, но вскоре, в ноябре, Павла, его детей и Карпович засняли в кафе в Сочи, что вновь убедило поклонников в любовной связи звезд.

Вот только к началу 2022-го выяснилось, что актеры отдыхали отдельно друг от друга. Более того — в Дубае Прилучный пересекся с Агатой, и бывшие супруги провели время с детьми, как в старые-добрые времена. Следом артист поблагодарил Мирославу в соцсетях за поддержку в трудный период и призвал хейтеров прекратить ее травлю.

Новая семья

Слухи о том, что Прилучный и Муцениеце сошлись, распространялись до тех пор, пока возле актера не появилась новая девушка — Зепюр Брутян. В 2022 году стало известно, что пара расписалась.

Романтичные снимки с Брутян заполоняли аккаунт Павла, в то время как Мирослава в дуэте с LYNX сняла клип на композицию «Кто мы друг другу?», где рассказывалось о предательстве второй половины. Прилучный тем временем венчался с новой супругой. Впечатлил фанатов и тот факт, что актер свел тату-кольцо с безымянного пальца, которое набил ради Муцениеце много лет назад.

Рядом с Зепюр артист изменился и стал откровенно говорить о семье. Молодожены дали интервью и пояснили, как их роман так быстро вылился в брак. Выяснилось, что в марте 2022 года они столкнулись в торговом центре. Они поужинали и больше не расставались, а всего через три дня после первого свидания Прилучный сделал предложение.

«Я вообще больше не планировал жениться. Но когда встретил Зепюр, сразу понял — это абсолютно мой человек и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям. Если честно, я уже в первый день готов был сделать ей предложение, но решил еще два дня выждать. А когда пришел к ее родителям, уже на тысячу процентов был уверен, что все серьезно», — признавался Павел.

28 апреля 2023 года у пары родился сын Микаэль. И если в новом браке все шло как по маслу, то в прошлой возникли проблемы. Выяснилось, что Прилучный не платит алименты. Однако борьбой за деньги все не закончилось: старший сын сблизился с отцом и на заседании по поводу опеки заявил, что хочет жить с ним. Долгие месяцы поклонники следили за спорами, пока суд не решил, что подросток все-таки останется с матерью.