Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поженились в ЗАГСе Донецка. Об этом сообщает «СтарХит».

Судя по опубликованному изданием видео, пара отказалась от традиционных свадебных нарядов: они обменялись клятвами и кольцами, одетые в зеленую, похожую на военную форму, а также черный низ и белую обувь.

До этого СМИ также сообщали, что накануне Дронов и Мизулина устроили импровизированную «свадебную сцену» на парковке «Бургер Кинга». Они оставили свои автографы на капоте машины, а затем глава ЛБИ бросила условный «букет невесты» присутствующим девушкам.

В марте 2025 года Дронов во время сольного концерта в «Live Арене» объявил Мизулину своей девушкой. Он пригласил ее на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Мизулина стояла в белом платье и улыбалась.

1 сентября Shaman подарил возлюбленной партию «Мы». Певец преподнес подарок в российском лесу. Он оформил стенд партии в большую коробку, украшенную лентой с цветами флага России.

Shaman и Екатерина Мизулина «расписались» в Новошахтинске

Shaman также рассказывал, что намерен сыграть свадьбу со своей избранницей, но не уточнял конкретную дату. Певец называл Мизулину настоящей находкой, признавшись, что долго искал человека, способного принять его гастрольный график.