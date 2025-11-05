Певицу Алексу оштрафовали за просроченный кредит

Певица Александра Чвикова, более известная как Алекса, не расплатилась по взятому кредиту в размере одного миллиона рублей и попала на штраф.

Об этом в среду, 5 ноября, сообщили в Telegram-канале Mash.

— Чвикова взяла ссуду для своего бизнеса в феврале этого года под 3,99 процента в месяц. Срок — полгода. К лету перестала платить, а задолженность выросла до 1,24 миллиона, — говорится в публикации.

Певица не вернула деньги банку, а затем не явилась на судебное заседание. Теперь она должна выплатить всю сумму, а также госпошлину в размере 62 тысяч рублей. Кроме того, бывший муж певицы, фитнес-тренер Вячеслав Дайчев должен налоговой 1,7 миллиона рублей. ФНС обращалась в суд с требованием признать его банкротом.

Алекса развелась с супругом, однако не стала сразу называть причины этого решения. Спустя сутки певица написала в своих соцсетях, что осталась в прекрасных отношениях с Дайчевым.