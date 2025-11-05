«Куда все уходят? Куда?»: Пугачева почтила память ушедшего Николаева

Певица Алла Пугачева в среду, 5 ноября, в личном блоге почтила память умершего телеведущего Юрия Николаева.

© Вечерняя Москва

В своих соцсетях артистка опубликовала архивную фотографию ведущего «Утренней почты».

— Куда все уходят? Куда? — подписала публикацию Алла Пугачева.

О смерти Юрия Николаева стало известно 4 ноября. По данным СМИ, Николаеву стало плохо, когда он находился дома. Ведущий длительное время боролся с тяжелым заболеванием легких.

Многие артисты вспоминают Николаева как человека доброжелательного и талантливого. Например, певец Григорий Лепс подчеркнул, что уход телеведущего стал для него личным ударом.

В начале года журналисты сообщили, что находившийся на реабилитации телеведущий Юрий Николаев стал забывать свое имя и близких из-за провалов в памяти. По данным источников, врачам пришлось заново научить Николаева самостоятельно передвигаться после перенесенной операции на бедре. При этом с утра телеведущий мог чувствовать себя нормально, но уже ближе к вечеру он начинал теряться в окружении.