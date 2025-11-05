Mash: суд обязал Алексу выплатить миллионный штраф из-за кредита в 1 млн рублей

Блогерша Алекса (настоящее имя - Александра Чвикова, также известная как Дайчева) была оштрафована на один миллион рублей за неуплату кредита. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По информации канала, проблемы с задолженностью начались в феврале текущего года, когда Алекса взяла кредит в размере одного миллиона рублей под 3,99% в месяц на полгода. Однако к лету выплаты прекратились, и долг вырос до 1,24 миллиона рублей: 975 тысяч - основной долг, 160 тысяч - начисленные проценты, 109 тысяч - неустойка. Когда банк потребовал досрочного возврата средств, блогерша не отреагировала. Она также не явилась в суд, который обязал ее выплатить всю сумму долга и госпошлину в размере 62 тысяч рублей. Mash также сообщает, что финансовые трудности испытывает и супруг Алексы - фитнес-тренер Вячеслав Дайчев. Налоговая служба арестовала счета мужчины из-за отсутствия деклараций, а также инициировала процедуру банкротства. В феврале Вячеслав Дайчев был включен в список должников за неуплату 1,7 миллиона рублей. Александра Чвикова (сценический псевдоним - Алекса) - блогерша и бывшая участница проекта "Фабрика звезд - 4". Она также приобрела известность после романа с рэпером Тимати. Сейчас девушка замужем за Дайчевым, в 2021 году у пары родилась дочь Адриана.