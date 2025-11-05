Смерть ребенка, личные тайны и закат карьеры: тяжелая судьба Киры Муратовой

91 год исполнился со дня рождения режиссера и актрисы Киры Муратовой. Как отмечает Starhit, она не смущалась, если ее фильмы клали на полку из-за цензуры, однако всегда приятно удивлялась, когда спустя годы они выходили на экраны. Однако личная жизнь артистки всегда была окутана тайнами.

Любовь к кино

Кира Короткова родилась 5 ноября 1934 года в городе Сороки, который тогда входил в состав Румынии. Мама девочки Наталия работала гинекологом, а после стала заместителем министра здравоохранения СРР. Отец Юрий Коротков боролся с фашистским режимом и в 1941 году был расстрелян после неудавшегося десанта на оккупированной территории. Семилетняя Кира тогда находилась в эвакуации в Ташкенте.

После войны девочка вместе с матерью переехали в Бухарест, где Наталия сделала успешную карьеру в правительстве. Самым ценным в работе родительницы для самой Киры был специальный пропуск, открывавший двери во все местные кинотеатры. Она бесповоротно влюбилась в кинематограф, из-за чего позднее поступила во ВГИК на курс Сергея Герасимова.

В 1960 году Короткова переехала в Одессу и устроилась на местную киностудию. Там же она вышла замуж за режиссера Александра Муратова и подарила ему дочку Марианну. Первые фильмы супруги снимали вместе: «У крутого яра», «Наш честный хлеб». Картины казались скромными, но уже намекали на будущий стиль Муратовой.

Вскоре пара развелась. Сам Муратов говорил, что они были слишком «молодыми и резкими», поэтому разругались и разошлись. Александр уехал в Киев, где продолжил карьеру, а Кира осталась в Одессе, где стала снимать фильмы сама.

«Если бы мы с Кирой не развелись, она бы не стала той Кирой Муратовой, которую все знают. Она, пожалуй, единственный сюрреалист в российском кино. Первые картины я ей помогал делать — у меня было больше производственного опыта, я ведь начинал учиться на операторском», — пояснял спустя годы экс-супруг режиссера.

Какие советские женщины зарабатывали больше мужчин

Цензура

В 1967 году вышел фильм «Короткие встречи». Там Кира Муратова была не только режиссером, но и исполнителем главной роли. Критики отмечали поэтичность картины, однако цензура сочла его слишком «интимным». Лента с Владимиром Высоким вышла ограниченным тиражом, а потому по-настоящему его оценили лишь через 20 лет.

Еще сложнее оказалась судьба картины «Долгие проводы». Историю про мать и сына-подростка запретили к показу на 16 лет. Муратову обвинили в декадентстве и пессимизме, внесли в черный список, но это лишь укрепило ее решимость.

«Я стала так мечтать, что давайте я буду снимать, а вы их складывайте куда-нибудь. И не показывайте, и не смотрите, просто дайте мне этим заниматься, я же такие дешевые фильмы снимаю, они недорого вам стоят. Я очень долго жила в таком понятии, что мои фильмы должны лежать где-то в подвале, их никто не должен смотреть. Такой вид существования меня абсолютно устраивал», — рассказывала Кира Муратова.

Муратова уехала в Ленинград, где сняла драму «Познавая белый свет». Когда конфликт утих, режиссер вернулась в Одессу, где вышла замуж за молодого художника-постановщика Евгения Голубенко.

Эпоха гласности

Вздохнуть свободно Кире Муратовой удалось в годы перестройки. Ее «Астенический синдром» произвел фурор, удостоившись «Ники» и Спецприза Берлинского фестиваля. Проект снимался как мозаика, соединяя в себе эстетичное и неприятное. Сама режиссер говорила, что впихнула в картину все, что только могла, ведь началась эпоха гласности.

«Считаю, что я дитя перестройки. Большую часть фильмов сняла после нее, когда появилась свобода слова. Свобода слова — вот это для меня успех! Когда человек в любой форме может сказать то, что он хочет сказать», — рассуждала сценаристка.

В 90-е годы Муратова стала активно снимать кино: вышли «Чувствительный милиционер», «Увлеченья», «Три истории». В 00-е свет увидели ленты «Чеховские мотивы», «Настройщик», «Два в одном». Последующая картина «Мелодия для шарманки» лишила режиссера сил: ночные и зимние съемки давались тяжело. Уже тогда здоровье подводило Киру Георгиевну, и фильм «Вечное возвращение» 2012-го стал для нее последним.

Тайны личной жизни

Хотя в последние годы Муратова почти не давала интервью, для критиков она стала легендой авторского кино еще при жизни. При этом журналисты видели в биографии режиссера множество пробелов.

Например, однажды режиссер призналась, что у нее умер маленький ребенок. Однако о ком именно была речь — до сих пор неизвестно. Кроме того, Муратова не комментировала уход из жизни наследницы Марианны.

«Пока была жива наша общая девочка, мы общались в умеренных дозах. А после трагической гибели Марьяны общение сошло на нет. Точек соприкосновения не стало», — говорил первый муж сценаристки.

Известно, что Марианна рано вышла замуж и родила двоих сыновей. Одного из них, Антона, зрители увидели в картине «Вечное возвращение». Говорили, что дочь режиссера подсела на наркотики и умерла, после чего детей под свое крыло взяла бабушка. По другой версии, Марианна лишилась родительских прав еще до смерти, а скончалась якобы после избиения в отделе полиции.