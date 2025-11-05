Балерину Анастасию Волочкову сравнили с певцом Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) после смены имиджа. Об этом сообщает «Звездач».

В своем личном блоге балерина опубликовала фото с короткой стрижкой. В подписи она намекнула на депрессию, что дало поклонникам новый повод обсудить ее образ.

Подписчики писали следующее: «Shaman купил новое пальто», «Не узнать, Настена, что с тобой стало?», «Костыль, ты что ли?», «Губы увеличила? И углы Джоли сделала…», «Кен алкоголика». Некоторые сделали комплименты балерине и порекомендовали ей «никого не слушать». Они отметили, что она красивая и хорошо выглядит.

Ранее Волочкова в интервью Вере Ганеевой обвинила родных в потребительском отношении. Она заявила, что мать и дочь общаются с ней только ради денег. Волочкова сообщила, что заблокировала их и не намерена обсуждать отношения. Артистка подчеркнула, что у нее нет обид, несмотря на то, что мать растила ее как «проект», а дочери устроила свадьбу, после чего близкие отвернулись от нее.

Волочкова и Джигурда отправятся в звездный рехаб под руководством нарколога

До этого она ответила на обвинения в алкоголизме. Артистка заявила, что не имеет ничего общего с зависимыми людьми, а подобные расспросы ее задевают. Она также напомнила, что в России многие пьют, но не считают себя алкоголиками — она же выбирает не «какую-то самогонку», а «бокал дорого просекко».