Самый сексуальный мужчина 2025 года

Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2025 года. Главным покорителем женских сердец признан 37-летний британский актер Джонатан Бейли.

«Это огромная честь. Конечно, я невероятно польщен. И… это полный абсурд. Это долгое время было секретом, поэтому я очень рад, что мои друзья и семья наконец-то узнают об этом. Думаю, многие мои друзья будут разочарованы. Они будут в ярости, что я им не рассказал раньше. А потом просто завизжат от восторга. Они видели, как я рос. За маской, которую я считал сексуальным мужчиной, скрываются другие истины, которые они знают и видели своими глазами. Они знают мои секреты», — поделился актер впечатлениями в беседе с журналистами.

Самой яркой работой Бейли на сегодняшний день является блокбастер «Мир Юрского периода: Возрождение», где он сыграл в дуэте со Скарлетт Йохансон. Ранее артист был номинирован на премию «Эмми» за роль скрытного сотрудника Конгресса в сериале телеканала Showtime «Попутчики». Джонатан также сыграл одного из главных героев популярного телесериала «Бриджертоны».

Как выглядит самый сексуальный мужчина этого года — в галерее «Рамблера».